Полсотни домов в Курганской области за сутки освободились от воды

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Число подтопленных жилых домов и дачных домиков за сутки сократилось в Курганской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Так, по данным на воскресенье в шести муниципалитетах остаются подтопленными 534 жилых дома, 6 449 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.

"За прошедшие сутки в трех населенных пунктах от воды освободились: 57 жилых домов, 35 дачных домов, 72 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

За сутки специалисты МЧС России откачали 30 тыс. кубометров воды.

Согласно данным карты "паводок" на 8:00 воскресенья, уровень реки Тобол в Кургане составил 781 см, снизившись за сутки на 8 см.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.