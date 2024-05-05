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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Полсотни домов в Курганской области за сутки освободились от воды

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Число подтопленных жилых домов и дачных домиков за сутки сократилось в Курганской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Так, по данным на воскресенье в шести муниципалитетах остаются подтопленными 534 жилых дома, 6 449 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.

"За прошедшие сутки в трех населенных пунктах от воды освободились: 57 жилых домов, 35 дачных домов, 72 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

За сутки специалисты МЧС России откачали 30 тыс. кубометров воды.

Согласно данным карты "паводок" на 8:00 воскресенья, уровень реки Тобол в Кургане составил 781 см, снизившись за сутки на 8 см.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Паводок в Кургане

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Затопленные дома в КурганеПодтопленный Мало-Чаусовский мостСпасатели эвакуируют людей в КурганеВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Затопленные дома в Кургане
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Курганская область Тобол
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