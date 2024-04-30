Глава Курганской области сообщил, что паводок в регионе слабеет

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Режим ЧС будет отменен в Курганской области после ликвидации всех последствий паводка, сообщал губернатор области Вадим Шумков в интервью, запись которого опубликована в телеграм-канале правительства области во вторник.

"Когда пройдут все признаки паводка, это большая вода и когда будут ликвидированы все основные последствия, которые он принес, тогда снимем режим ЧС. Потому что это не просто формальный документ, он позволяет многие мероприятия осуществлять напрямую, быстро, без разного рода проволочек. И еще раз повторюсь, это не только предотвращение, но и ликвидация последствий (...), когда все уже почистили, прибрали, вакцинировали, дезинфицировали", - сказал Шумков.

По его сведениям, в настоящее время продолжается спад уровня воды в реке Тобол в районе Кургана. "Надо уже понимать, что сейчас идет обратный сток воды в пойме. (...) То есть поймы потихоньку уже тоже подчищаются, и вода от дамбы начинает отступать (возле Кургана - ИФ). Ниже по течению к Белозерскому округу обстановка еще не разрядилась, там вода тоже стоит плотная. (...) Сейчас уже голова (паводка) находится в Тюменской области, но он ослабел", - пояснил губернатор.

Он уточнил, что в том числе вода уходит в землю через скважины, которых просверлили более 500 на территории региона. "Вода более бодро уходит в землю, и потихоньку-потихоньку гидроудар слабеет. То есть такого, как было первые 3-4 дня, когда он бежал с Казахстана, со скоростью 30 км и выше в сутки, такого уже нет", - пояснил глава региона.

Вместе с тем, по его информации, "пик паводок еще не прошел", но основные усилия уже направлены на ликвидацию последствий.

Круглосуточно работают комиссии по оценке нанесенного ущерба.

По данным губернатора, в настоящее время подтопленными считаются 2 377 жилых индивидуальных домов, в которых проживало 5 817 граждан. Кроме того, 6 849 дачных дома.

Также подтоплено или затоплено более 110 километров дорог, снесено два моста на Тоболе, четыре затоплены, 60 подстанций, 28 газораспределительных шкафов и две котельные. Социальные объекты не пострадали.