Особый противопожарный режим ввели в большинстве муниципалитетов Красноярского края

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Особый противопожарный режим введен с 6 мая в 30 из 41 района Красноярского края, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

"Также он введен в городах Минусинске, Назарово, Шарыпово, Ачинске, Железногорске, Зеленогорске, Боготоле, Бородино, Дивногорске, Канске, Красноярске, Сосновоборске", - говорится в сообщении.

Как отмечается, штрафы за нарушение режима для граждан составляют от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 60 тыс., для юридических лиц - от 400 до 800 тыс.

Как сообщалось, в Красноярске особый противопожарный режим введен с 3 по 31 мая.