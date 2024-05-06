Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Особый противопожарный режим ввели в большинстве муниципалитетов Красноярского края

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Особый противопожарный режим введен с 6 мая в 30 из 41 района Красноярского края, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

"Также он введен в городах Минусинске, Назарово, Шарыпово, Ачинске, Железногорске, Зеленогорске, Боготоле, Бородино, Дивногорске, Канске, Красноярске, Сосновоборске", - говорится в сообщении.

Как отмечается, штрафы за нарушение режима для граждан составляют от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 60 тыс., для юридических лиц - от 400 до 800 тыс.

Как сообщалось, в Красноярске особый противопожарный режим введен с 3 по 31 мая.

Красноярск Зеленогорск Железногорск МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Паводок в России

Воды Ишима в одноименном городе снизились за сутки на 19 см

Воды Ишима в одноименном городе снизились за сутки на 19 см

Что произошло за день: воскресенье, 5 мая

Семь человек пострадали накануне при взрыве в Белгороде

Паводок в России

Река Тобол в Тюменской области подтопила территории в одном из городских округов

Военная операция на Украине

Под контроль российских войск взят населенный пункт Очеретино в ДНР

В Бердянске при подрыве автомобиля погиб сотрудник исправительной колонии

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за голодающих на Ставрополье лошадей

TikTok удалил уже более тысячи запрещенных в России материалов

TikTok удалил уже более тысячи запрещенных в России материалов

Волгоградская и Иркутская области получат средства на расчистку и укрепление берегов рек

Паводок в России

Уровень воды в Ишиме за сутки упал почти на 20 см

Уровень воды в Ишиме за сутки упал почти на 20 см
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });