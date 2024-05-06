ФСБ сообщила о предотвращении терактов в областном и арбитражном суде в Тамбове

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Тамбове россиянина, готовившего подрывы зданий областного и арбитражного судов.

ФСБ совместно с сотрудниками РЖД в Тамбове пресекла противоправную деятельность гражданина РФ 1980 года рождения, который планировал подорвать самодельные взрывные устройства у зданий судов по заданию украинских спецслужб, говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что в ходе обхода территорий, прилегающих к железнодорожному вокзалу Тамбова сотрудниками РЖД был замечен подозрительный мужчина, который закладывал неизвестные предметы в строительный мусор. Прибывшим по вызову нарядом охраны он был задержан, на место происшествия вызвана оперативно-следственная группа ФСБ.

"Осмотром одной из заброшенных построек под строительным мусором обнаружены два самодельно изготовленных взрывных устройства, которые были обезврежены специалистами-взрывотехниками", - пояснили в спецслужбе.

В ходе опроса задержанный сообщил, "что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России", рассказали в ФСБ.

Там добавили, что в начале марта этого года задержанному "была поставлена задача совершить диверсионно-террористические акты в отношении Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов".

По факту приготовления к террористическому акту следственным подразделением УФСБ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту).

Мужчина заключен под стражу.