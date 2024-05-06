Бывшего владельца оператора газификации Читы арестовали по делу о мошенничестве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Хабаровске Центральный районный суд арестовал на два месяца гендиректора и совладельца "Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации" (ВАНК) Станислава Неверова по подозрению в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Неверову предъявлено обвинение по статье 159 ч. 4 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ст. 30 ч. 3 (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Он заключен по стражу сроком на два месяца до 2 июля", - говорится в сообщении.

5 февраля в Забайкальском крае было возбуждено уголовное дело по фактам хищения средств при строительстве четырех детских садов. Общая сумма ущерба бюджету следствием оценивается в сумму более 47 млн рублей. В деле фигурирует более 700 млн рублей по условиям концессионных соглашений, перечисленных в качестве капитального гранта на счета концессионеров - ООО "Поколение" и ООО "Поколение будущего", которые Неверов в марте и апреле текущего года продал другим лицам.

Неверов в марте продал Осману Кадиеву оператора газификации Читы - ООО "АврораГаз". При этом "АврораГаз" и "Кампус 2025" (будет строить студенческий кампус в Хабаровске) остаются под управлением "ВАНК управления" - структуры Неверова.

Как сообщает "Чита.ру", председатель комитета градостроительной политики Читы Александр Зудилов на совещании утром 6 мая заявил, что арест Неверова не скажется на газификации города.

"В СМИ появляется информация о задержании одного из бенефициаров газификации. Но могу заверить, что на работе это никак не сказывается. Договор у нас не с самим Неверовым, а с компанией "АврораГаз". "Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация" также продолжает свою работу", - отметил он.

ООО "АврораГаз" занимается газификацией Читы в рамках концессионного соглашения. Компания планирует к 1 октября 2024 года газифицировать 13 тыс. частных домовладений в Чите (по данным на 2 апреля, проложено порядка 250 км сетей из запланированных примерно 500 км). Компания построит также хранилище СПГ емкостью не менее 400 тонн. Ориентировочный объем поставки газа потребителям составляет 7,849 млн кубометров в год. Стоимость создания объектов - не более 9,22 млрд рублей, в том числе концессионер вложит 1,835 млрд рублей.

Газ в Читу будет доставляться железной дорогой со строящегося завода СПГ в ТОР "Надеждинская" (сейчас - "Приморье", Приморский край). Завод строит ВАНК, проектная мощность - 45 тыс. тонн СПГ в год.

"Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация" занимается проектами в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, которые легли в основу мастер-планов по формированию нового ряда городов Дальнего Востока, в том числе строительством по концессии школ и детских садов. По данным ЕГРЮЛ, 55% долей компании принадлежит Станиславу Неверову, 45% - Станиславу Кравцову.