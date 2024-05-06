В Саратове линию скоростного трамвая должны построить к декабрю

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Строительство линии скоростного трамвая в Саратове, которое продолжит на условиях мирового соглашения с "Саратовгорэлектротрансом" (СГЭТ) московское ООО "Фракджет-Строй", должно быть завершено до 1 декабря 2024 года. Мировое соглашение приведено в опубликованном решении Арбитражного суда Саратовской области, утвердившего его 3 мая.

Согласно утвержденному сторонами графику выполнения работ, корректировка рабочей документации к проекту должна быть завершена к июлю.

Помимо продления срока действия договора подряда, стороны изменили график строительства, согласовали условия, при которых заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора, а также ряд других условий.

Контракт с "Фракджет-Строем" на строительство трамвайной линии стоимостью 2,7 млрд рублей СГЭТ заключил в марте 2023 года, а расторг - в январе 2024 года. Подрядчик до конца 2023 года должен был реконструировать несколько подстанций и часть путей трамвайного маршрута № 9 в Саратове, однако, в контрактные сроки не уложился, и регион отказался от его услуг. Подрядчик оспорил одностороннее расторжение контракта в суде.

Позднее областной Минтранс признал управленческие просчеты и ошибки своей структуры - СГЭТ при реализации контракта, а губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в апреле сообщил, что в проектную документацию вносятся изменения и готовится мировое соглашение с подрядчиком строительства трамвайной линии.

Саратовская область получила от федерального правительства 6,12 млрд рублей на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта в 2023-2025 годах. Средства планировалось направить на реализацию проекта линии скоростного трамвая в Саратове. Для реализации проекта в октябре 2022 года Саратов заключил концессионное соглашение о передаче городской трамвайной инфраструктуры в ООО "Саратовгорэлектротранс", учредителем которого является правительство Саратовской области. Финансирование проекта осуществляется за счет федеральных субсидий, средств "ВЭБ.РФ" и Фонда национального благосостояния.