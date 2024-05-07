Путин поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабмина

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил сложившему полномочия правительству продолжать действовать до формирования нового кабинета министров.

"В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю правительству Российской Федерации продолжать действовать до формирования нового правительства Российской Федерации", - говорится в указе главы государства, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Премьер-министр Михаил Мишустин в соответствии с Конституцией ранее во вторник подписал распоряжение о сложении полномочий правительства в связи с инаугурацией вновь избранного президента.