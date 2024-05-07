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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Промпредприятие в белгородском Шебекино получило повреждения из-за обстрела

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела города Шебекино со стороны Украины промпредприятие получило повреждения.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждения на территории промышленного предприятия - посечены складские помещения и емкости. Оперативные службы работают на месте", - написал Гладков в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее ГУ МЧС по Белгородской области предупредило об обстреле города Шебекино.

Белгородская область Шебекино
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