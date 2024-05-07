Пожарные в ДНР пострадали в результате атаки беспилотника

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС Донецкой народной республики, сообщает МЧС России.

"В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник. Специалисты МЧС России в больнице, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой министерства.

Сообщается, что в результате атаки также повреждена пожарная автоцистерна.