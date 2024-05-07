Президент РФ поставил цель вдвое уменьшить смертность на дорогах к 2036 году

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил цель к 2030 году снизить смертность от ДТП в полтора раза, а к 2036 году - в два раза.

Глава государства подписал указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В частности, в документе, опубликованном на сайте Кремля, установлены целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни".

Среди показателей, которые должны быть достигнуты, указано "снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году, и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года".