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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Что произошло за день: вторник, 7 мая

Инаугурация Владимира Путина, сложение правительством РФ полномочий, национальные цели развития РФ до 2030 года

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ в пятый раз. В своей инаугурационной речи он пообещал сделать все, чтобы россияне, делом доказавшие верность стране, выходили на ведущие позиции в политике и экономике. Президент заявил, что государственная система России должна быть гибкой, при этом стабильность не предполагает косности.

- Правительство России сложило полномочия. Кабинет министров по поручению президента РФ продолжает исполнять обязанности до формирования нового состава.

- Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В числе целей до 2030 года - снижение уровня бедности до менее чем 7%, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.м на человека.

- Израильские военные взяли под контроль КПП с палестинской стороны в Рафахе на границе с Египтом. Израиль не намерен останавливать операцию в Рафахе до победы над движением ХАМАС или до начала возвращения заложников, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

- Суд арестовал журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Как сообщил ее адвокат, в деле речь идет о постах в телеграме от 2018 года и 2021 года.

- Во Владивостоке 3 мая арестовали американского военнослужащего, об этом стало известно во вторник. Его заподозрили в краже денег, сообщение о ней поступило от 32-летней местной жительницы.

- Американская НПО Freedom House признана нежелательной в РФ.

- Жительницу Великого Новгорода Антонину Мартынову приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о покушении в 2007 году на двухлетнюю дочь.

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