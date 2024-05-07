Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Путин поручил к 2030 г. обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 кв. м на человека

Путин поручил к 2030 г. обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 кв. м на человека
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - К 2030 году граждане РФ должны быть обеспечены жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека, соответствующие целевые показатели содержатся в указе президента России Владимира Путина "О национальных целях развития".

Указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" опубликован на сайте Кремля. В частности, в документе содержатся целевые показатели и задачи по достижению национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни".

Среди показателей и задач установлено "обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году".

Кроме того, к 2030 году должно быть обеспечено обновление жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года.

К 2030 году должна быть реализована программа модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек.

Президент поставил также задачу завершить до конца 2030 года капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин включил в список целей до 2030 г. достижение четвертого места в мире по объему ВВП

Новый фильм Ричи "Министерство неджентльменских дел" выйдет в прокат в РФ 13 мая

Новый фильм Ричи "Министерство неджентльменских дел" выйдет в прокат в РФ 13 мая

Суд отклонил апелляции экс-владельцев группы ЧЭМК на решение о передаче РФ ее заводов

Эксперты-аграрии назвали майские заморозки угрозой будущему урожаю

Правительство России ушло в отставку

Правительство России ушло в отставку

Инаугурационная речь Владимира Путина. Полный текст

Путин официально вступил в должность президента РФ в пятый раз

Путин официально вступил в должность президента РФ в пятый раз

В Кремле начинается церемония инаугурации президента РФ

В Кремле начинается церемония инаугурации президента РФ

Песков не видит повода для ответа в отказах послов присутствовать на инаугурации

РСПП поддерживает повышение налога только на неинвестируемую часть прибыли

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });