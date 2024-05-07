Путин поручил к 2030 г. обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 кв. м на человека

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - К 2030 году граждане РФ должны быть обеспечены жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека, соответствующие целевые показатели содержатся в указе президента России Владимира Путина "О национальных целях развития".

Указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" опубликован на сайте Кремля. В частности, в документе содержатся целевые показатели и задачи по достижению национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни".

Среди показателей и задач установлено "обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году".

Кроме того, к 2030 году должно быть обеспечено обновление жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года.

К 2030 году должна быть реализована программа модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек.

Президент поставил также задачу завершить до конца 2030 года капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.