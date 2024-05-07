Скрывавшаяся 16 лет мать получила 9 лет по делу о покушении на двухлетнюю дочь

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Новгородский облсуд приговорил к девяти годам колонии общего режима жительницу Великого Новгорода Антонину Мартынову, которую обвиняют в покушении в 2007 году на двухлетнюю дочь и скрывшуюся 16 лет назад, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговор в силу не вступил. Участники процесса могут обжаловать его в Первом апелляционном суде (в Москве - ИФ)", - уточнил собеседник агентства.

26 февраля 2027 года дочь Мартыновой Алиса упала в подъезде в лестничный пролет с третьего этажа и получила травмы средней тяжести. Следствие считает, что девочку сбросила 21-летняя мать в попытке инсценировать несчастный случай, при этом опираясь на слова жившего дома мальчика, который утверждал, что все видел. Мартынова настаивала, что это был несчастный случай. По версии защиты, девочка незаметно от матери вышла из квартиры через незапертую дверь, а Мартынова не успела ее догнать.

В 2008 году Мартыновой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии).

Присяжные 24 июля 2008 года большинством голосов признали подсудимую виновной и не заслуживавшей снисхождения. Мартынова, не находившаяся под стражей, перед оглашением приговора скрылась вместе с дочерью.

Суд объявил их в розыск. В марте 2024 года полиция задержала Мартынову в Ставропольском крае. Ее доставили в Новгородский СИЗО.

Дочь Мартыновой только после задержания матери узнала, что ее зовут Алисой, а не Марией, как ее именовали с детства, и что ее мать признали виновной в покушении на нее.

Процесс в областном суде возобновился 16 апреля. Психиатры признали Мартынову вменяемой. Гособвинение ходатайствовало о назначении ей десяти лет колонии общего режима. Защита просила об оправдании.