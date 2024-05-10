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Госдума планирует рассмотреть в пятницу кандидатуру премьер-министра

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу, как ожидается, рассмотрит вопрос об утверждении председателя правительства РФ, президент Владимир Путин пока не предложил кандидата в премьер-министры.

Согласно Конституции, президент должен в течение двух недель после инаугурации представить в Госдуму кандидатуру премьера, на рассмотрение которой отводится неделя.

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Однако, как сообщили ранее "Интерфаксу" несколько источников в нижней палате парламента, ожидается, что вся процедура пройдет в один день - 10 мая.

Между тем, по состоянию на вечер среды, 9 мая, президент РФ Владимир Путин еще не предложил парламентариям кандидатуру главы правительства.

Тем не менее председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный сообщил, что кандидат в премьеры утром в четверг проведет встречи с думскими фракциями, начнутся они в 11:00 с КПРФ и завершатся встречей в 13:00 с депутатами парламентского большинства - "Единой Россией".

В 14:00 предполагается пленарное заседание Госдумы, на котором вопрос об утверждении кандидата на пост премьера будет вынесен на голосование депутатов. Порядок проведения заседания утром в пятницу определит Совет Думы.

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Представлять кандидата в премьеры на пленарном заседании может либо сам президент (как это было в 2018 году, когда Путин приехал в Думу представить Дмитрия Медведева), либо полпред главы государства в нижней палате. О планах Путина посетить Госдуму 10 мая не сообщалось.

Премьер-министр Михаил Мишустин в соответствии с Конституцией в минувший вторник подписал распоряжение о сложении полномочий правительства в связи с инаугурацией вновь избранного президента.

Норма об утверждении председателя правительства Госдумой содержится в статье 111 обновленной Конституции РФ. Так, в Основном законе РФ говорится, что председатель правительства назначается президентом с согласия Государственной думы.

Госдума правительство РФ Владимир Путин Михаил Мишустин
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