Более 30 домов освободились от воды в Курганской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС продолжают откачивать воду в пострадавших от паводка населенных пунктах Курганской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Кетовский и город Курган) от воды освободился 31 жилой дом, 150 дачных домов, 1570 приусадебных участков. Специалисты чрезвычайного ведомства провели специальную обработку 20 придомовых территорий, откачали 35 тыс. кубометров воды с открытых территорий и просушили 10 жилых домов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в регионе остаются подтопленными 369 жилых и 5 тыс. 825 дачных домов, а также семь низководных мостов в девяти населенных пунктах.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.