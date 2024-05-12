Число жертв отравления неизвестным веществом в Астрахани увеличилось до восьми

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели еще трех человек от отравления неизвестным веществом в Астрахани, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

"По версии следствия, в период с 9 по 11 мая 2024 года на территории Ленинского района г. Астрахани по месту жительства и около дома скончалось трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, употребивших наркотические вещества. Предварительная причина смерти астраханцев - отравление неизвестным веществом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек в Астрахани, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

"По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2024 года на территории Советского и Трусовского районов г. Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества", - сообщили 9 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

Кроме того, по данным ведомства на тот момент, в медицинские учреждения с диагнозом "отравление неизвестным веществом" поступили 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых находились в реанимации в тяжелом состоянии.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).