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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Электроподстанция загорелась при атаке дрона на АЗС в Курской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника ВСУ территории Глушковского района.

"Сегодня в поселке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию. Возникло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС. Никто из обслуживающего персонала не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Глава региона отметил, что возгорание ликвидируют силами пожарных расчетов и добровольной пожарной дружины.

Курская область Роман Старовойт
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