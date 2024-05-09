Электроподстанция загорелась при атаке дрона на АЗС в Курской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника ВСУ территории Глушковского района.

"Сегодня в поселке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию. Возникло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС. Никто из обслуживающего персонала не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Глава региона отметил, что возгорание ликвидируют силами пожарных расчетов и добровольной пожарной дружины.