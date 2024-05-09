Малоразмерный воздушный шар с Украины уничтожен в Курской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении малоразмерного воздушного шара над регионом.

"Наши системы ПВО уничтожили над Медвенским районом малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее Старовойт сообщил, что силы ПВО уничтожили над Курской областью в ночь на четверг три украинских беспилотника.