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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Малоразмерный воздушный шар с Украины уничтожен в Курской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении малоразмерного воздушного шара над регионом.

"Наши системы ПВО уничтожили над Медвенским районом малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее Старовойт сообщил, что силы ПВО уничтожили над Курской областью в ночь на четверг три украинских беспилотника.

Курская область Роман Старовойт
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