Местный житель ранен при обстреле Курской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле четырех районов Курской области со стороны ВСУ в течение дня.

"Сегодня территория Курской области в течение дня была неоднократно обстреляна со стороны Украины. Атаки артиллерии и коптеров с утра зафиксированы в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в посёлке Тёткино ранен местный житель. Повреждения коснулись жилого дома и автомобиля.

Ранее в четверг Старовойт сообщил о гибели местной жительницы при обстреле территории Глушковского района.