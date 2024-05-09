Минобороны РФ заявило об уничтожении на Белгородчине еще двух дронов ВСУ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в четверг вечером сбили над Белгородской областью еще два украинских дрона самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По информации ведомства, украинские дроны сбиты с 20:30 до 21:40 мск.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении в течение четверга над Белгородской областью более 10 украинских беспилотников.