Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Минобороны РФ заявило об уничтожении на Белгородчине еще двух дронов ВСУ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в четверг вечером сбили над Белгородской областью еще два украинских дрона самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По информации ведомства, украинские дроны сбиты с 20:30 до 21:40 мск.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении в течение четверга над Белгородской областью более 10 украинских беспилотников.

Минобороны РФ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 9 мая

Женщина погибла при обстреле поселка в Курской области

Мирная жительница погибла при обстреле белгородского села

РФ и Белоруссия готовятся к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия

Пять человек погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани

Рэпер-иноагент Оксимирон объявлен в розыск

Рэпер-иноагент Оксимирон объявлен в розыск

Насосная станция повреждена после атаки беспилотника в башкирском Салавате

Военная операция на Украине

Путин заявил, что РФ научилась "малыми средствами" решать задачи в сфере разведки

Пожар на нефтебазе под Анапой ликвидирован после атаки дронов ВСУ

Беспилотник атаковал "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });