Дума ставит перед Дегтяревым задачу реформирования Минспорта РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Перед кандидатом на пост министра спорта Михаилом Дегтяревым Госдума ставит задачу реформирования отрасли, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Надо полностью перестроить работу министерства, и это, может быть, именно Дегтярёв и сможет сделать, как человек, который приехал сейчас из региона", - сказал Володин журналистам в воскресенье.

По его мнению, приоритет должен быть отдан развитию массового спорта, здорового образа жизни, поддержке детско-юношеских спортивных школ, а сейчас сложился "явный перекос, когда финансируются профессиональные клубы и Федерации, огромные деньги тратятся на покупку спортсменов, формируются команды".

"У нас все ушло в оплату. Если секция - платная, если соревнование - платное, если рассматриваются там присвоение разных степеней, я уже не говорю о том, что на разряд выходит мастера, даже вот значок ГТО, и то - это всё уходит во всевозможные поборы", - отметил Володин.

В воскресенье в комитетах Госдумы пройдет обсуждение кандидатур на посты заместителей председателей правительства и министров.

В понедельник на заседании палаты парламента будет рассматриваться вопрос об утверждении кандидатуры на посты вице-премьеров, во вторник - на должности министров.