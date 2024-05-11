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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

На пост министра энергетики предложена кандидатура губернатора Кузбасса Цивилева

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На должность министра энергетики РФ в новом составе правительства выдвинут губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа на федеральном уровне в президиуме Государственного совета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению "Энергетика" дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В прежнем правительстве министерство энергетики возглавлял Николай Шульгинов.

Цивилев возглавил Кемеровскую область в сентябре 2018 года, победив на досрочных выборах, которые были проведены в связи с тем, что экс-губернатор Аман Тулеев покинул пост из-за пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". До марта 2018 года, когда Цивилев начал работать в Кузбассе в должности заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку, он был генеральным директором и владел 70% акций группы "Колмар", которые после прихода в политику подарил супруге.

Группа компаний "Колмар" - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.

Шульгинов возглавил Минэнерго в ноябре 2020 года, перейдя в ведомство с поста генерального директора ПАО "РусГидро". Его предшественником был Александр Новак, получивший пост вице-премьера по ТЭК.

Сергей Цивилев
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