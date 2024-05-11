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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Что произошло за день: суббота, 11 мая

Предложения по кандидатурам в новый состав правительства РФ, взятие российскими военными под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мишустин внес кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера. Ранее занимавший эту должность Андрей Белоусов перейдет на новое место работы, а на пост главы Минпромторга РФ предлагается назначить нынешнего губернатора Калининградской области Антона Алиханова. На пост главы Минспорта РФ внесена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, на пост главы Минтранса РФ - губернатора Курской области Романа Старовойта. Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят 11 министров, включая Антона Силуанова (Минфин РФ) и Максима Решетникова (Минэкономразвития РФ).

- Дмитрий Патрушев сменит Викторию Абрамченко на посту вице-премьера. В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут.

- На пост министра энергетики РФ предложена кандидатура губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. В прежнем правительстве министерство возглавлял Николай Шульгинов.

- Владимир Путин подписал указ, согласно которому у премьер-министра РФ будет десять заместителей, включая первого заместителя.

- Совет Федерации 14 мая рассмотрит кандидатуры на посты руководителей ведомств силового блока и МИД РФ, сообщил "Интерфаксу" источник в верхней палате парламента.

- Военные РФ заявили о контроле над пятью населенными пунктами Харьковской области: это Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Также российские войска установили контроль над населенным пунктом Керамик в ДНР.

- Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР достигло четырех. Еще 11 человек получили осколочные ранения и были направлены в городскую больницу.

- "Спартак" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу со счетом 1:0. На 34-й минуте гол забил Роман Зобнин.

Спартак Краснодар
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