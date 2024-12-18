Между вице-премьерами перераспределили кураторство высокотехнологичных направлений

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин изменил распределение полномочий между вице-премьерами по кураторству отдельных высокотехнологичных направлений, сообщает сайт правительства.

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров теперь будет отвечать за общую координацию вопросов развития отдельных высокотехнологичных направлений. Также, кроме направления "Технологии новых материалов и веществ", он будет курировать направление "Перспективные космические системы и сервисы".

"Заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко теперь будет курировать развитие направлений: "Искусственный интеллект", "Современные и перспективные сети мобильной связи", "Квантовые вычисления", "Квантовые коммуникации", "Новое индустриальное программное обеспечение", "Новое общесистемное программное обеспечение"", - говорится в сообщении.

Развитие высокотехнологичных направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, которые существенно повысят качество жизни людей, считают в правительстве. "Проекты с использованием сквозных технологий реализуются в рамках соглашений о намерениях между правительством и заинтересованными бизнес-структурами", - напомнили в пресс-службе .