В Госдуме поддержали кандидатуры Дмитрия Патрушева и Оксаны Лут

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал кандидатуры Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза, сообщает правительство РФ в телеграм-канале.

"Управленческая команда, которую выстроит Оксана Николаевна, сделает все для достижения поставленных президентом задач. Опираясь на результаты и наработки, заложенные в последние годы, мы вместе в тесном диалоге продолжим заниматься системным развитием агропромышленного комплекса", - отметил Дмитрий Патрушев, его цитирует правительственный телеграм-канал.

Согласно предложениям премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Патрушев становится вице-премьером, а Лут - главой Минсельхоза РФ.