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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Пять улиц Белгорода остались без света из-за аварии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Несколько улиц на Харьковской горе Белгорода остались без энергоснабжения, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Аварийное отключение электроэнергии на Харьковской горе на улицах Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина, Славянская", - говорится в сообщении.

Энергетики приступили к переключению потребителей на резервные схемы.

Как сообщалось, в воскресенье в жилом многоквартирном доме на Харьковской горе произошло обрушение подъезда в результате обстрела. По последним данным, найдены тела восьми погибших, еще 20 человек пострадали.

Белгород
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