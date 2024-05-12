Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Совфед во вторник проведет консультации по внесенным Путиным кандидатурам

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации соберется на заседание во вторник, чтобы провести консультации по внесенным президентом кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИД РФ, а в понедельник эти вопросы обсудят профильные комитеты, сообщается в телеграм-канале верхней палаты парламента.

"Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуры глав ведомств силового блока и МИД РФ. Предложены следующие назначения:

- на должность министра внутренних дел - Владимир Колокольцев,

- на должность главы МЧС - Александр Куренков,

- на должность министра иностранных дел - Сергей Лавров,

- на должность министра обороны Андрей Белоусов,

- на должность министра юстиции - Константин Чуйченко,

- на должность директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,

- на должность директора ФСБ Александр Бортников,

- на должность директора Росгвардии - Виктор Золотов,

- на должность директора ФСО - Дмитрий Кочнев,

- на должность начальника Главного управления специальных программ президента - Александр Линец.

Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еще один погибший найден под завалами дома в Белгороде, всего извлечены 12 тел

Бюджет Минобороны и силового блока РФ приближается к 6,7% ВВП

Число жертв обрушения подъезда дома в Белгороде увеличилось до 11

Число жертв обрушения подъезда дома в Белгороде увеличилось до 11

Песков заявил, что назначение Белоусова министром обороны не изменит военную составляющую

Трое мирных жителей погибли при новом обстреле Белгорода

Шойгу назначен секретарем Совета Безопасности РФ

Шойгу назначен секретарем Совета Безопасности РФ

Путин предложил сохранить должности за главами ФСБ, Росгвардии, Минюста и МВД

Совету Федерации представлена кандидатура Куренкова на пост главы МЧС

Путин представил Совфеду кандидатуру Белоусова на пост министра обороны

Путин представил Совфеду кандидатуру Белоусова на пост министра обороны

Система ПВО сбила 14 реактивных снарядов ВСУ в районе Белгорода

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });