Совфед во вторник проведет консультации по внесенным Путиным кандидатурам

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации соберется на заседание во вторник, чтобы провести консультации по внесенным президентом кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИД РФ, а в понедельник эти вопросы обсудят профильные комитеты, сообщается в телеграм-канале верхней палаты парламента.

"Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуры глав ведомств силового блока и МИД РФ. Предложены следующие назначения:

- на должность министра внутренних дел - Владимир Колокольцев,

- на должность главы МЧС - Александр Куренков,

- на должность министра иностранных дел - Сергей Лавров,

- на должность министра обороны Андрей Белоусов,

- на должность министра юстиции - Константин Чуйченко,

- на должность директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,

- на должность директора ФСБ Александр Бортников,

- на должность директора Росгвардии - Виктор Золотов,

- на должность директора ФСО - Дмитрий Кочнев,

- на должность начальника Главного управления специальных программ президента - Александр Линец.