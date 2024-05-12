ТЦ и рынки на Харьковской горе в Белгороде приостановят работу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о приостановке работы торговых центров на Харьковской горе в областном центре.

"Завтра на Харьковской горе все крупные ТЦ и рынки работать не будут, а магазины и аптеки работать должны", - заявил глава региона в ходе прямого эфира в соцсетях в воскресенье.

Он также сообщил о переводе детей из дежурных детских садов на Харьковской горе в безопасные учреждения.

Ранее на улице Щорса, расположенной на Харьковской горе, обрушился подъезд жилого дома, по последним данным, 12 человек погибли, 20 пострадали.