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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

ТЦ и рынки на Харьковской горе в Белгороде приостановят работу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о приостановке работы торговых центров на Харьковской горе в областном центре.

"Завтра на Харьковской горе все крупные ТЦ и рынки работать не будут, а магазины и аптеки работать должны", - заявил глава региона в ходе прямого эфира в соцсетях в воскресенье.

Он также сообщил о переводе детей из дежурных детских садов на Харьковской горе в безопасные учреждения.

Ранее на улице Щорса, расположенной на Харьковской горе, обрушился подъезд жилого дома, по последним данным, 12 человек погибли, 20 пострадали.

Белгород Харьковская гора Вячеслав Гладков
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