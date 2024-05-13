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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Осужденного за мошенничество в Красноярске Митволя оставили в колонии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Красноярска отклонил ходатайство защиты о смягчении наказания председателю совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (ТИСИЗ) Олегу Митволю, осужденному за мошенничество при строительстве красноярского метро, сообщает корреспондент "Интерфакс" из зала суда в понедельник.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о смягчении наказания", - сказала судья Марина Белова.

"Я все осознал. У меня теперь денег нет и не будет даже возможности, чтобы совершить экономические преступления", - обратился Митволь к суду по видеосвязи из СИЗО № 1 Красноярска.

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Как заявили адвокаты, общая сумма возмещенного ущерба составила 1,8 млн рублей, еще 60 млн рублей арестованы приставами на его счетах.

Как сообщалось, Митволь осужден в сентябре 2023 года. На момент вынесения приговора, с учетом времени, проведенного Митволем в СИЗО и под домашним арестом, в колонии ему предстояло провести около 2 лет и 9 месяцев.

Также отмечалось, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших к Митволю на сумму 953 млн рублей, 1 млн рублей он выплатил ранее добровольно.

Красноярск Олег Митволь
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