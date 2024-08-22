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Кассационный суд оставил в силе приговор Митволю по делу о хищении

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему председателю совета директоров АО "Красноярск ТИЗИС" Олегу Митволю по уголовному делу о хищении 954 млн рублей при строительстве метрополитена, сообщает прокуратура Красноярского края.

В сентябре 2023 года суд признал Митволя виновным в хищении бюджетных средств при проектировании строительства красноярского метрополитена. Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Защита с решением суда не согласилась и оспорила его. В марте 2024 года Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу Митволя, считающего наказание излишне суровым. Теперь Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил доводы очередной жалобы осужденного и его адвоката о нарушении уголовно-процессуального закона и несправедливости при назначении наказания.

Прокуратура напоминает, что Митволь вместе с гендиректором "Красноярск ТИСИЗ" создали видимость исполнения госконтракта по проектированию Красноярского метрополитена в рамках нацпроекта "Экология".

"С декабря 2019 года по декабрь 2020 года они сфабриковали результаты инженерных изысканий и проектную документацию. В них содержались серьезные недостатки, не позволяющие считать работы выполненными и препятствующие их приемке. Несмотря на это, руководитель заказчика подписал акты выполненных работ. После этого 954 млн рублей по контракту были перечислены подрядчику и похищены Митволем и его подельниками", - говорится в сообщении.

Решение суда вступило в законную силу.

Красноярский краевой суд Красноярск Красноярск ТИСИЗ Олег Митволь
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