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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

К производству военной техники привлечены 850 гражданских предприятий

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России к производству военной продукции привлечены около 850 гражданских предприятий, сообщил в Госдуме кандидат на пост первого вице-премьера Денис Мантуров.

"Мы привлекли к решению задач по наращиванию объемов поставок военной продукции порядка 850 гражданских предприятий, которые сегодня активно участвуют в организации тех задач, которые были поставлены нам президентом по поставке силовым структурам, в первую очередь Вооруженным силам, современной продукции", - сказал Мантуров на слушаниях в Госдуме в понедельник.

На вопрос депутатов о конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса после завершения СВО, он ответил, что еще в 2016 году президент поставил задачу реализовывать диверсификацию на предприятиях ОПК и достичь до 2030 года планки в 50%.

"В 2021 году был достигнут уровень почти в 27 процентов, и мы шли с определённым даже опережением. И на сегодняшний день часть предприятий ОПК уже вышли на показатели 50 процентов. Но в среднем, как я сказал, это чуть меньше 30 процентов", - сказал Манутров, пояснив, что данный показатель сегодня обусловлен объемом задач, которые решают предприятия ОПК в интересах специальной военной операции.

"Надеюсь, - сказал Мантуров, - что мы с вами в какой-то момент перейдем в очередную фазу конверсии и гражданские предприятия вернутся к своей основной продукции, и предприятия ОПК будут продолжать наращивать объем гражданской продукции".

Денис Мантуров ОПК Госдума СВО
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