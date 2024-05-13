Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Мантуров сообщил о привлечении 0,5 млн россиян на предприятия ОПК

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на пост первого вице-премьера Денис Мантуров заявил в Госдуме, что для работы в оборонно-промышленном комплексе было привлечено больше полумиллиона человек.

"Только за последние чуть больше года мы привлекли только на оборонно-промышленные предприятия более 500 тысяч человек", - сказал он и добавил, что потребность в новых кадрах сохраняется во многих областях промышленности.

12 мая заново утвержденный премьер-министром Михаил Мишустин предложил Госдуме утвердить Дениса Мантурова первым вице-премьером. Ранее эту должность занимал Андрей Белоусов, которого президент предложил назначить министром обороны. Мантуров же ранее занимал пост вице-премьера и возглавлял Минпромторг.

Денис Мантуров Минпромторг ОПК Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белгороде предупредили об угрозе обрушения поврежденной обстрелом многоэтажки

В Белгороде предупредили об угрозе обрушения поврежденной обстрелом многоэтажки

За скрытые автомобильные номера введут административную ответственность

За скрытые автомобильные номера введут административную ответственность

Экс-сотрудник "Яндекса" стал фигурантом дела о госизмене за финансирование ВСУ

Новый кабинет министров Мишустина. Обобщение

Новый кабинет министров Мишустина. Обобщение

Российские военные нейтрализовали 31 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ

Поисково-спасательные работы в Белгороде завершены, спасены 17 человек

Путин предложил Совфеду кандидатуры глав силового блока правительства. Обобщение

Путин предложил Совфеду кандидатуры глав силового блока правительства. Обобщение

Электроподстанция в Липецкой области загорелась после атаки украинских БПЛА

Восемь дронов ВСУ уничтожено над Курской областью

Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });