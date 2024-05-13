Мантуров сообщил о привлечении 0,5 млн россиян на предприятия ОПК

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на пост первого вице-премьера Денис Мантуров заявил в Госдуме, что для работы в оборонно-промышленном комплексе было привлечено больше полумиллиона человек.

"Только за последние чуть больше года мы привлекли только на оборонно-промышленные предприятия более 500 тысяч человек", - сказал он и добавил, что потребность в новых кадрах сохраняется во многих областях промышленности.

12 мая заново утвержденный премьер-министром Михаил Мишустин предложил Госдуме утвердить Дениса Мантурова первым вице-премьером. Ранее эту должность занимал Андрей Белоусов, которого президент предложил назначить министром обороны. Мантуров же ранее занимал пост вице-премьера и возглавлял Минпромторг.