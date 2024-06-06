Что произошло за день: четверг, 6 июня

Убийство в Москве, расследование столкновения трамваев в Кемерове и Байден об ударах американским оружием по территории России

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Один человек погиб, 123 пострадали в ДТП с участием двух трамваев в Кемерове. В рамках расследования задержаны директор и мастер АО "Кемеровская электротранспортная компания", чьи трамваи столкнулись. По версии следствия, фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая.

- Байден запретил Украине использовать американское оружие для ударов по Москве. По словам американского президента, США не позволяют удары на расстоянии в 200 миль (около 320 км ) вглубь России, "не позволяют удары по Москве, по Кремлю".

- В Москве задержан француз по подозрению в сборе данных о военной деятельности РФ. В Следственном комитете не раскрыли имя задержанного.

- РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров. Как заявил в ходе ПМЭФ Денис Мантуров, перечень сократится с учетом выхода на рынок российских аналогов.

- Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом. Это заявление чёткое, недвусмысленное, легко считываемое, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

- Мужчина был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемый был ранен при задержании. Вероятным мотивом убийства стал конфликт на почве ревности.

- Возобновление работы ни одного из остающихся закрытыми аэропортов РФ пока не ожидается. В Росавиации отметили, что находятся в контакте с Минобороны.

- США провели второй за неделю тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III. Запуск показал, что группировка МБР США готова, надежна и эффективна для применения и сдерживания, заявили американские военные.