Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Что произошло за день: четверг, 6 июня

Убийство в Москве, расследование столкновения трамваев в Кемерове и Байден об ударах американским оружием по территории России

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Один человек погиб, 123 пострадали в ДТП с участием двух трамваев в Кемерове. В рамках расследования задержаны директор и мастер АО "Кемеровская электротранспортная компания", чьи трамваи столкнулись. По версии следствия, фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая.

- Байден запретил Украине использовать американское оружие для ударов по Москве. По словам американского президента, США не позволяют удары на расстоянии в 200 миль (около 320 км ) вглубь России, "не позволяют удары по Москве, по Кремлю".

- В Москве задержан француз по подозрению в сборе данных о военной деятельности РФ. В Следственном комитете не раскрыли имя задержанного.

- РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров. Как заявил в ходе ПМЭФ Денис Мантуров, перечень сократится с учетом выхода на рынок российских аналогов.

- Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом. Это заявление чёткое, недвусмысленное, легко считываемое, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

- Мужчина был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемый был ранен при задержании. Вероятным мотивом убийства стал конфликт на почве ревности.

- Возобновление работы ни одного из остающихся закрытыми аэропортов РФ пока не ожидается. В Росавиации отметили, что находятся в контакте с Минобороны.

- США провели второй за неделю тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III. Запуск показал, что группировка МБР США готова, надежна и эффективна для применения и сдерживания, заявили американские военные.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом

Хуситы заявили о совместных с "Исламским сопротивлением Ирака" ударах по порту Хайфы

Хуситы заявили о совместных с "Исламским сопротивлением Ирака" ударах по порту Хайфы

Путин примет участие в саммите ШОС 3-4 июля

Байден запретил Украине использовать американское оружие для ударов по Москве

Байден запретил Украине использовать американское оружие для ударов по Москве

Барселонский ресторан Disfrutar признан лучшим в мире по версии журнала The Restaurant

Барселонский ресторан Disfrutar признан лучшим в мире по версии журнала The Restaurant

США провели второй за неделю тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III

Испания решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля

Испания решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля

Эстония хочет ограничить право покупки недвижимости для граждан РФ и Белоруссии

Президент Финляндии не нашел необходимости в постоянном присутствия крупных сил НАТО в стране

Президент Финляндии не нашел необходимости в постоянном присутствия крупных сил НАТО в стране

Уолл-стрит выросла в среду

Уолл-стрит выросла в среду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });