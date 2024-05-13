Путин обсудил с членами СБ РФ отношения со странами постсоветского пространства

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ отношения со странами СНГ.

"Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере - это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве", - сказал Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ.

"Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому ещё больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную", - добавил он.