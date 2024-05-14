Один человек пострадал при атаке дрона на пожарный автомобиль в Курской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Дроны ВСУ атаковали село в Кореневском районе Курской области, есть пострадавший. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства во вторник.

"Сегодня c украинского коптера было сброшено взрывное устройство на домовладение в селе Гордеевка Кореневского района. Возникший пожар оперативно потушили спасатели. При ликвидации возгорания украинский дрон атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины. Один из спасателей получил ранение", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшему оказывается первая медицинская помощь.

Кроме того, повреждения получила пожарная машина, отмечает пресс-служба.