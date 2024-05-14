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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Патрушев на посту помощника президента РФ будет курировать кораблестроение

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Николай Патрушев, назначенный помощником президента РФ, будет курировать вопросы кораблестроения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Николай Платонович Патрушев тоже стал помощником президента, он будет заниматься вопросами кораблестроения, это будет одной из основных сфер его кураторства. Будут и другие, возможно", - сказал журналистам Песков.

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У представителя Кремля также поинтересовались, почему Патрушев получил именно такое направление работы, и не является ли это неким сужением его профессиональной сферы.

"Это, конечно, чуть-чуть другой характер, но это - абсолютно стратегическая отрасль, огромная отрасль, сложная, и поэтому, конечно, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль", - ответил Песков.

Он также пояснил, что другой помощник президента - Владимир Мединский - помимо вопросов, связанных с историей, будет курировать тему культуры, вместе с ним этой темой будет заниматься назначенная советником президента Елена Ямпольская.

"Ямпольская также будет под кураторством Сергея Кириенко привлекаться к теме молодежной политики", - добавил Песков.

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин на посту помощника президента будет заниматься вопросами ОПК, спорта и работой Госсовета.

Владимир Мединский Дмитрий Песков Елена Ямпольская Николай Патрушев
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