Пятый украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что над Белгородской областью сбит пятый за день украинский беспилотник.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, дрон сбит около 14:30.

Ранее Минобороны РФ сообщало о нейтрализации дронов ВСУ на Белгородчине около 14:15, 13:10, 11:15 и 8:00.

В ночь на вторник над Белгородской областью средствами ПВО уничтожено 25 украинских реактивных снарядов, сообщало министерство.