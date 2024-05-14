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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Пятый украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что над Белгородской областью сбит пятый за день украинский беспилотник.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, дрон сбит около 14:30.

Ранее Минобороны РФ сообщало о нейтрализации дронов ВСУ на Белгородчине около 14:15, 13:10, 11:15 и 8:00.

В ночь на вторник над Белгородской областью средствами ПВО уничтожено 25 украинских реактивных снарядов, сообщало министерство.

Белгородская область
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