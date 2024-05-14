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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

ФСБ поддерживает контакты со спецслужбами 122 стран

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на пост директора ФСБ Александр Бортников сообщил в Совете Федерации, что спецслужба поддерживает контакты со спецслужбами из 122 стран мира.

"На сегодняшний день мы поддерживаем официальные отношения с 263 структурами из 122 государств", - сказал он.

По его словам, в числе этих государств, естественно, присутствуют и представители БРИКС, "с которыми налажен эффективный канал работы по различным направлениям".

ФСБ Александр Бортников БРИКС
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