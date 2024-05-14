Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Клишас призвал сделать прозрачней внесение и исключение граждан из реестра иноагентов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Процедура признания граждан иноагентами и исключения их из соответствующего реестра должна быть более прозрачной, в Минюсте это понимают, заявил на заседании Совета Федерации председатель комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы с Минюстом - и у нас, хочу подчеркнуть, по этому вопросу есть полное взаимопонимание - обсудили, что, конечно, Минюсту нужно делать эту процедуру еще более прозрачной и понятной для людей - как включение, так и исключение из этого перечня", - сказал он.

По его словам, министерство это понимает и ведет с сенаторами рабочую и предметную дискуссия на данную тему.

Говоря о законе, запрещающем иноагентам участвовать в выборах, который сенаторы одобрили 14 мая, Клишас заявил, что документ соответствует Конституции.

"Здесь абсолютно с точки зрения Конституции все законно, конституционно, вы можете не переживать за это", - сказал он, комментируя выступление сенатора Людмилы Нарусовой, которая так не считает.

Андрей Клишас Минюст Людмила Нарусова Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отмена роуминга между РФ и Белоруссией пока обсуждается из-за потерь операторов

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Госдума утвердила кабинет министров РФ

Госдума утвердила кабинет министров РФ

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Колокольцев предложил разрешить следствию останавливать банковские операции без суда

Колокольцев анонсировал реформу миграционного законодательства

Колокольцев анонсировал реформу миграционного законодательства
Военная операция на Украине

Белоусов назвал ключевой задачей победу в СВО с минимальными потерями

Белоусов назвал важным комплектование российской армии контрактниками

Александр Поветкин назначен замгубернатора Вологодской области

Александр Поветкин назначен замгубернатора Вологодской области
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });