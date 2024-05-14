Клишас призвал сделать прозрачней внесение и исключение граждан из реестра иноагентов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Процедура признания граждан иноагентами и исключения их из соответствующего реестра должна быть более прозрачной, в Минюсте это понимают, заявил на заседании Совета Федерации председатель комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы с Минюстом - и у нас, хочу подчеркнуть, по этому вопросу есть полное взаимопонимание - обсудили, что, конечно, Минюсту нужно делать эту процедуру еще более прозрачной и понятной для людей - как включение, так и исключение из этого перечня", - сказал он.

По его словам, министерство это понимает и ведет с сенаторами рабочую и предметную дискуссия на данную тему.

Говоря о законе, запрещающем иноагентам участвовать в выборах, который сенаторы одобрили 14 мая, Клишас заявил, что документ соответствует Конституции.

"Здесь абсолютно с точки зрения Конституции все законно, конституционно, вы можете не переживать за это", - сказал он, комментируя выступление сенатора Людмилы Нарусовой, которая так не считает.