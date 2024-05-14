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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Президент РФ надеется, что министры применят лучшие навыки при работе в правительстве

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что новые министры применят свои лучшие навыки на новом месте работы, а руководство правительства им в этом поможет.

"Правительство обновилось. У нас появилось шесть новых министров. Из них четверо пришли из регионов РФ. Это люди, хорошо нам известные, с хорошим опытом. Некоторые из них с опытом работы в федеральном правительстве", - сказал Путин в ходе встречи с новым составом правительства.

"Очень рассчитываю на то, что они применят все свои лучшие навыки, все свои наработки в регионах РФ, чтобы решать задачи, стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом", - добавил он.

Президент выразил надежду, что новым членам правительства будет оказана помощь со стороны руководства кабинета министров.

"У нас много задач. Мы с вами отработали практически все, что вы должны сделать в ближайшие три года. Мы договаривались и о том, что будем выстраивать нашу работу на шестилетку. Прошу об этом не забывать", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в короткие сроки нужно принять необходимые кадровые решения на уровне министерств и ведомств, "чтобы команда была полностью сформирована, уверенно и эффективно работала".

"По представлению председателя правительства РФ мною подписан указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства. Они отработали достойно. Я думаю, что это правильное решение. Хочу вас поблагодарить за эту работу и поздравить с государственными наградами", - заявил Путин.

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