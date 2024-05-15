Выборы губернатора Тульской области состоятся 8 сентября

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Губернатора Тульской области будут выбирать 8 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба регионального избиркома в среду.

"Днем голосования на выборах губернатора Тульской области является второе воскресенье сентября 2024 года (8 сентября)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в облизбиркоме, в соответствии с Законом Тульской области "О выборах губернатора Тульской области" в случае досрочного прекращения полномочий губернатора Тульская областная дума назначает досрочные выборы главы региона.

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, т.е. выборы должны быть назначены не ранее 30 мая и не позднее 9 июня 2024 года, отметили в пресс-службе.

Губернатором Тульской области может быть избран гражданин РФ, достигший на день голосования возраста 30 лет.

Во вторник занимавший пост главы региона Алексей Дюмин был назначен помощником президента РФ. Дюмин руководил Тульской областью с февраля 2016 года, первые полгода он был и. о. губернатора, в сентябре 2016 года избран главой региона. На выборах в сентябре 2021 года он также избирался в качестве самовыдвиженца.

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Миляева до вступления в должность лица, избранного губернатором Тульской области. До этого Миляев был первым заместителем губернатора Тульской области.