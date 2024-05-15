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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Президент РФ заявил об отсутствии планов по изменению структуры Генштаба

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Изменений в структуре Генерального штаба РФ в планах нет, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с командующими войсками военных округов.

"Что касается Генерального штаба и всей структуры, которые обеспечивают боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно", - подчеркнул Путин.

"Блок боевой работы, он сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается", - заключил президент.

Генштаб РФ Владимир Путин
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