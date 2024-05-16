Путин заявил, что отношения России и КНР не направлены против кого бы то ни было

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо, заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе.

"Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене", - подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Россия и Китай вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве порядка в мире. "Россия и Китай успешно взаимодействуют в ООН, БРИКС, ШОС, а также в Группе двадцати. Настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве, сопряжение потенциалов ЕврАзЭС и вашей, дорогой друг, инициативы "Один пояс - один путь"", - перечислил российский лидер.

Путин выразил надежду на то, что его нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества. "Хочу подчеркнуть: очень рад своему приезду в Китай и встрече с вами", - обратился Путин к своему собеседнику.

Глава российского государства напомнил, что Си Цзиньпин в марте 2023 года сразу после своего переизбрания посетил Москву. "У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу, и это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас, в Москве и в Пекине, курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - подчеркнул Путин.

Он также сделал акцент на том, что в 2024 году отмечается 75 лет с момента образования КНР и установления между странами дипломатических отношений. "Советский Союз первым признал новый Китай", - подытожил он.