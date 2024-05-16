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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

РФ и Китай ускорят строительство второго ж/д пути на погранпереходе Забайкальск - Маньчжурия

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" и госкорпорация "Китайские железные дороги" (КЖД) подписали соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве, сообщают РЖД.

Так, стороны договорились: ускорить реализацию проекта строительства второго главного ж/д пути по колее 1435 мм на погранпереходе Забайкальск - Маньчжурия; развивать существующие ж/д погранпереходы между Россией и Китаем и инфраструктуру на подходах к ним; содействовать развитию перевозок почтовых отправлений и грузов электронной торговли регулярными контейнерными поездами; увеличить отправки замороженной мясной, птицеводческой продукции в рефрижераторных контейнерах, а также наращивать перевозки зерновых грузов в Китай через погранпереход Забайкальск - Маньчжурия, в том числе с погрузкой на Забайкальском зерновом терминале.

Документ подписан в четверг в Пекине по итогам встречи главы РЖД Олега Белозёрова и председателя совета директоров КЖД Лю Чжэньфана, приуроченной к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай.

Вместе с тем РЖД и КЖД обсуждают возможность увеличения грузоперевозок между странами.

"Мы отмечаем высокие темпы роста грузоперевозок в сообщении с Китаем: за I квартал года общий объём перевозок через наши железнодорожные погранпереходы и порты увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 8,2%, до 42,5 млн тонн", - отметил Белозёров, слова которого приводятся в сообщении.

РЖД предлагают КЖД расширить практику формирования контейнерных поездов из вагонов, которые следуют с одной станции отправления в Китае на одну станцию назначения в России в адрес конкретного терминала; развивать технологию паритетной перегрузки контейнеров на сопредельных пограничных станциях с использованием платформ, которые освободились после выгрузки на сдающей стороне, а также рассмотреть возможность развития инфраструктуры КЖД для увеличения длины поездов, в том числе контейнерных.

Китай РФ Забайкальск Маньчжурия
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