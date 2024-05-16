Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Художника Сергея Андрияку похоронят на Введенском кладбище

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Народного художника РФ Сергея Андрияка похоронят 18 мая на Введенском кладбище в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств.

"Сергей Николаевич будет похоронен в субботу на Введенском кладбище", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили агентству в Российской академии художеств, в субботу, 18 мая, также пройдет отпевание в Храме Спаса Преображения на Болвановке. Накануне, 17 мая, пройдет прощание с художником в Академии акварели и изящных искусств с 12:00 до 18:00.

Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет, сообщили "Интерфаксу" в Российской академии художеств. Он родился 14 июля 1958 года, стал советским и российским художником-акварелистом и педагогом, действительным членом Российской академии художеств. Андрияка - основатель и руководитель Школы акварели, а также Академии акварели и изящных искусств своего имени.

Андрияка участвовал во многих московских, региональных и зарубежных выставках (с 1985 года их состоялось более тысячи). Его работы находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях.

Сергей Андрияка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения в мае до 11,7%

Посевы в РФ погибли от заморозков на 830 тыс. га

Посевы в РФ погибли от заморозков на 830 тыс. га

Граждане РФ получили вдвое меньше многократных шенгенских виз в 2023 году

Граждане РФ получили вдвое меньше многократных шенгенских виз в 2023 году

Генпрокуратура подала в суд на Ходорковского, Лебедева и "Сибирскую лизинговую компанию"

Нападение на Crocus City Hall

Суд продлил арест четырем обвиняемым в нападении на Crocus City Hall

Суд продлил арест четырем обвиняемым в нападении на Crocus City Hall

Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области

ФАС 17 мая проведет переговоры с "Аэрофлотом" о ценах на билеты

Суд РФ не принял заявление от поставщика "Москвича" о банкротстве предприятия

Совкомбанк может выкупить ХКФ банк полностью за счет допэмиссии своих акций

Президент РФ приветствует расширение присутствия китайского автопрома в стране

Президент РФ приветствует расширение присутствия китайского автопрома в стране
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });