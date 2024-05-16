Художника Сергея Андрияку похоронят на Введенском кладбище

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Народного художника РФ Сергея Андрияка похоронят 18 мая на Введенском кладбище в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств.

"Сергей Николаевич будет похоронен в субботу на Введенском кладбище", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили агентству в Российской академии художеств, в субботу, 18 мая, также пройдет отпевание в Храме Спаса Преображения на Болвановке. Накануне, 17 мая, пройдет прощание с художником в Академии акварели и изящных искусств с 12:00 до 18:00.

Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет, сообщили "Интерфаксу" в Российской академии художеств. Он родился 14 июля 1958 года, стал советским и российским художником-акварелистом и педагогом, действительным членом Российской академии художеств. Андрияка - основатель и руководитель Школы акварели, а также Академии акварели и изящных искусств своего имени.

Андрияка участвовал во многих московских, региональных и зарубежных выставках (с 1985 года их состоялось более тысячи). Его работы находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях.