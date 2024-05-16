Суд в КБР запретил французской Miracle продавать долю в "Национальных канатных дорогах"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Структура Сергея Бачина - ООО "Органик проект" - добилась в суде обеспечительных мер в виде запрета для ООО "Миракл" (принадлежит французской Miracle LLC) голосовать на собраниях участников ООО "Национальные канатные дороги" (НКД) и пытаться продать свою треть в этой компании.

Определение о таком ограничении корпоративных прав "Миракла" Арбитражный суд Кабардино-Балкарии, согласно его картотеке, принял 13 мая - с учетом важности деятельности НКД для импортозамещения и развития внутреннего туризма.

"Запретить ООО "Миракл" принимать участие и голосовать на общих собраниях участников ООО "Национальные канатные дороги", включая общее собрание участников ООО "Национальные канатные дороги", назначенное на 15.05.2024, в том числе по вопросам, связанным с прекращением полномочий генерального директора; назначением на должность генерального директора; внесением изменений в устав; внесением дополнительных вкладов в имущество; увеличением размера уставного капитала; внесением изменений в ЕГРЮЛ; утверждением годового отчета и годового бухгалтерского баланса. Запретить ООО "Миракл" совершать любые сделки и действия, направленные на отчуждение принадлежащей доли (размер доли 1/3, номинальная стоимость 20000000 руб.) в уставном капитале ООО "Национальные канатные дороги", - говорится в определении.

Ходатайство о принятии таких обеспечительных мер "Органик проект" подал одновременно с исковым заявлением, в котором содержатся аналогичные требования. Предварительное заседание по иску назначено на 15 июля.

Заявление о принятии обеспечительных мер юристы "Органик проект" обосновали тем фактом, что ответчик является прямо подконтрольным иностранному юридическому лицу Miracle LLC, зарегистрированному в недружественной к Российской Федерации стране - Франции, а годовое собрание участников общества на 15 мая назначено в том числе и по вопросам определения условий управления НКД. Это "исключает возможность голосования ООО "Миракл" по вопросам, включенным в повестку дня, без получения ответчиком соответствующего разрешения правительственной комиссии", приводится позиция истца в материалах дела. Между тем, по его информации, за такой санкцией "дочка" французской компании не обращалась.

В этой связи юристы "Органик проекта" обратили внимание суда на риски признания корпоративных решений недействительными, что может повлечь существенные экономические и репутационные издержки, а также приостановление деятельности НКД в связи с открытием прокурорской проверки, обусловленной несоблюдением императивных норм законодательства РФ. Следствием этого могли стать не только существенные убытки, но и нарушение эксплуатации объектов, контролируемых обществом, в том числе курортов "Архыз" и "Ведучи".

Суд согласился с этими аргументами. "Оценив разумность и обоснованность требований о принятии обеспечительных мер, вероятность наступления неблагоприятных последствий для истца и общества (НКД - ИФ), суд находит ходатайство ООО "Органик проект" подлежащим удовлетворению, поскольку обеспечительные меры <...> являются необходимыми для предотвращения реального ущерба истцу и обществу", - говорится в опубликованном определении.

Деятельность же НКД в настоящий момент исключительно важна, посчитал суд, как следует из документа. В нем говорится, что сейчас в работе общества находятся 26 государственных контрактов, заключенных с АО "Кавказ.РФ" на общую сумму 4,74 млрд рублей". ...ООО "НКД" является фактически единственной компанией, осуществляющей весь цикл проектирования, производства, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования канатных дорог для объектов, заказчиком по которым является государственное АО "Кавказ.РФ", - констатировал суд.

Это между тем - задача государственного масштаба. "...Основная деятельность истца связана с созданием производства, позволяющего полностью заменить зарубежные аналоги канатных дорог, в том числе посредством создания и развития сети производителей субкомпонентов канатных дорог. В обстоятельствах сложившейся внешнеполитической и экономической обстановки, связанной с недружественными действиями иностранных государств, Россия вынуждена принимать ответные меры, а также налаживать экономическую деятельность, связанную с импортозамещением <...>. Деятельность ООО "Национальные канатные дороги" как раз связана с выполнением поставленных перед Российской Федерацией задач", - говорится в определении. Суд также отметил, что для России "достижение поставленных обществом целей приобретает особенную ценность, учитывая необходимость развития внутреннего туризма".

Изначально НКД создавались в качестве совместного российско-французского предприятия с целью производства на территории России канатных дорог французской РОМА SAS. Со стороны России в капитале общества с долей 2/3 участвовало АО "Кавказ.РФ". "Органик проект" приобрело ее в начале 2024 года.

Выручка НКД в 2023 году, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" составила 246,7 млн рублей против 2,26 млрд рублей в 2022 году. Чистый убыток по итогам 2023 года превысил 59 млн рублей вместо чистой прибыли в 7,8 млн рублей, полученной годом ранее.

Бачин - один из ведущих в России девелоперов и инвесторов объектов гостиничной и туристической инфраструктуры. Среди реализованных проектов - курорты "Завидово", "Ярославское взморье", "Роза Хутор" и другие.