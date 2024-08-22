В России отдых в детских лагерях этим летом подорожал на 15-30%

Спрос на морские лагеря упал

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские семьи этим летом стали активнее покупать путевки в детские лагеря в своем регионе, а не на традиционно популярных курортах Черного моря, также оживился спрос на организованные поездки детей за рубеж, сообщила глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. Она также отметила подорожание отдыха в лагерях.

"На выбор родителей повлияло несколько факторов. Подорожали сами лагеря - от 15% до 30%. Плюс железнодорожный билет - на 15-20%, перелет - от 20% до 30% в некоторых регионах, а автобусы, также в зависимости от региона, на 30-40%. Соответственно, лагерь в своем регионе, то есть без длительной дороги, оказался гораздо доступнее. Не стоит забывать про сохраняющуюся тревожность, из-за чего родители не склонны отправлять детей далеко от дома, прежде всего, на юг", - сказала Иванова.

Еще одной причиной стало то, что некоторые регионы выдавали субсидии родителям на детский отдых именно в своих регионах.

"В итоге родители чаще покупали путевки в местные лагеря, и большинство из них были загружены этим летом на 100%. В некоторых регионах сезон еще продолжается, смены продлены до середины сентября", - объяснила эксперт.

Директор детского лагеря "Пионер" в Ленинградской области, член комитета РСТ по детскому отдыху Светлана Петрова также сообщила, что цены на путевки удалось удержать в рамках официальной инфляции.

"Цены подросли максимум на 7-8%, хотя мы не сокращали продолжительность отдыха", - сказала она.

Туроператоры, занимающиеся детским отдыхом, заметили также падение спроса на морские лагеря.

"Краснодарский край, оказавшись фактически монополистом в сфере отдыха детей на море, так как Крым отпал, а Азовское побережье принимало детей с новых территорий, поднял цены на 15-30%. Соответственно туроператоры, которые исторически отправляли детские группы на море из своих регионов, включая в пакет и транспорт, столкнулись с заметным падением спроса. Например, по оценке коллег из Архангельской, Свердловской, Московской областей, снижение составило не менее 20-40%", - рассказала Иванова.

По ее словам, туроператоры были вынуждены сократить свои квоты в черноморских лагерях. Лагеря, в свою очередь, компенсировали их за счет других категорий, например, детей сотрудников различных предприятий, и от недозагрузки не страдали.

Как отметила эксперт, по сравнению с 2023 годом вырос спрос на зарубежный детский отдых, хотя ему пока далеко до допандемийных объемов. И если раньше родители выбирали для детей отдых на море, то сейчас в приоритете учебные туры.