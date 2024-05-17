Приморский край и Петербург лидируют по количеству компаний с лицензий на алкоголь на душу населения

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Получение лицензии на розничную продажу – мечта многих индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей или работающих в общепите. Получить ее не просто, для этого надо выполнить ряд условий – зарегистрировать компанию (как правило это ООО), довести уставный капитал до определенного значения, работать в помещении не менее установленной площади, да еще и удаленном от школ, стадионов и т.д. на оговоренном местными властями расстоянии. Тем не менее, многие предприниматели стремятся такую лицензию получить.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на 13 мая в России было зарегистрировано 48 тысяч 676 действующих компаний, имеющих лицензию "розничная продажа алкогольной продукции". Однако распределение этих компаний по регионам не равномерное: в Приморском крае зарегистрировано 1 203 компании при населении в 1,8 млн человек, в Санкт-Петербурге – 3 435 компаний при населении в 5,6 млн человек. В то время как в самая низкая концентрация таких компаний в Чечне (15 на 1,5 млн человек) и Дагестане (139 на 3,2 млн человек).

Пятерку лидеров по концентрации компаний с лицензией на продажу алкоголя замыкают Краснодарский край, Москва и Нижегородская область.

Сервис выборок в "СПАРК-Интерфакс" позволяет детализировать статистику по районам, городам областного подчинения, в том числе столицам субъекта федерации. Так в Екатеринбурге на 1,536 млн человек приходится 278 компаний с лицензией на розничную продажу алкоголя, а в Ростове-на-Дону на 1,14 млн человек – 768.

Находящиеся рядом Башкирия (4,064 млн человек) и Татарстан (4,003 млн человек) тоже сильно различаются по числу компаний с розничной лицензией на продажу алкоголя – 485 и 1017 соответственно. То есть в Татарстане концентрация компаний выше почти в 2,5 раза. Столицы регионов Уфа (1,136 млн человек) и Казань (1,319 млн человек) имеют 211 и 571 компанию.

Система "СПАРК-Интерфакс" – лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке рисков и обеспечению безопасности бизнеса. СПАРК на протяжении последних нескольких лет с большим отрывом от конкурентов возглавляет рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.