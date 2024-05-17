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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

В Петербурге в Военной академии связи при взрыве в подвале пострадали 7 человек

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного произошел взрыв, пострадали семь военнослужащих, это мог взорваться боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.

Взрыв произошел 17 мая около 20:00 во время очистки одного из подвалов, при выгрузке мусора в контейнер.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение Минобороны.

"По докладу с места происшествия произошла произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны", - сообщил округ.

Причины и обстоятельства случившегося на месте выясняют представители командования Ленинградского военного округа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в соцсетях, что причины происшествия в Военной академии связи устанавливаются, оно не носит террористического характера. Он призвал петербуржцев доверять только официальной информации.

Военная академия связи имени маршала Советского Союза Буденного - одно из старейших военно-учебных заведений страны, готовит специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для министерства обороны и других силовых структур.

Минобороны Петербург Александр Беглов
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