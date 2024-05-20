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Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Севастополе сдачу единого государственного экзамена и основного госэкзамена сделали добровольной в 2024 году из-за угрозы воздушных атак на город, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

"За прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей. Поэтому я обратился к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал", - написал он.

Аттестаты школьники смогут получить по результатам промежуточной аттестации в школе, а поступить в вузы можно будет по внутренним экзаменам. При этом ОГЭ и ЕГЭ все равно будут проводить для всех желающих.

Сдача ОГЭ начинается 21 мая, ЕГЭ - 23 мая.

Михаил Развожаев ЕГЭ Севастополь Сергей Кравцов
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